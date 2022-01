Quirinale: Sarli (Misto), 'ho il Covid, non riesco a votare'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – "Oggi non potrò partecipare al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, ho il coronavirus e non sono ancora nelle condizioni di uscire ed esprimere la mia preferenza utilizzando il seggio predisposto a Montecitorio per i positivi".

Lo scrive in un post su Facebook la deputata del Misto, ex M5S, Doriana Sarli.

"Come annunciato avrei votato il professor Paolo Maddalena – ricorda ai suoi follower – una figura super partes lontana da appartenenze politiche. Questa scelta è l'espressione del lavoro di un gruppo eterogeneo di colleghi che è riuscito a trovare nella figura di Maddalena una posizione condivisa. La dimostrazione che anche tra gruppi politici diversi si può convergere per esprimere un candidato di altissimo spessore e contrastare nomi irricevibili".