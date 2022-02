Quirinale: Savino (FI), 'proposta Pd è sgrammaticatura costituzionale'

Roma, 4 feb (Adnkronos) – “Abbiamo tutti, ripetutamente e convintamente, plaudito e apprezzato il discorso del presidente Mattarella, ma assecondare la proposta lanciata dal Pd di aprire una sessione parlamentare sui temi indicati dal capo dello Stato sarebbe una sgrammaticatura costituzionale perché non è il presidente della Repubblica a dover dettare l’indirizzo politico, tanto più che è stato lo stesso presidente Mattarella a sottolineare la centralità del Parlamento e che non compete a lui indicare i percorsi riformatori da seguire”.

Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia.

“La sinistra ha più volte affermato che quella italiana è la ‘Costituzione più bella del mondo’ – continua Savino – ma la Costituzione italiana disegna una Repubblica parlamentare, non una Repubblica presidenziale o semipresidenziale. Al presidente Mattarella abbiamo già chiesto il sacrificio di un secondo mandato, non lo si può gravare ulteriormente di prerogative diverse e altre da quelle che gli attribuisce la Costituzione, proprio per il rispetto e la gratitudine che si deve al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.