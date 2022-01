Roma, 18 gen. (Adnkronos) – Sul Capo dello Stato "voterò in scienza e coscienza, non avendo più diktat di partito, voterò quello che voglio votare. Le mie posizioni politiche sono note. Berlusconi? Non lo voterò, assolutamente", dice all'Adnkronos la senatrice Elvira Evangelista, annunciando le sue dimissioni dal gruppo M5S a Palazzo Madama.