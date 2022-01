Quirinale, Sergio Mattarella firma il decreto per il voto ai positivi: tutte le regole

Mattarella ha firmato il decreto che permetterà agli elettori positivi al Covid di partecipare al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha firmato il decreto-legge recante disposizioni urgenti per consentire l’esercizio del diritto di voto ai positivi in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica. I Grandi Elettori attualment contagiati potranno quindi partecipare alle votazioni recandosi presso un apposito seggio drive in allestito nel parcheggio di Montecitorio.

Mattarella firma il deceto per il voto ai positivi

Il provvedimento, approvato poco prima dal Consiglio dei Ministri, prevede che i votanti in isolamento o in quarantena debbano comunicare la loro condizione all’azienda sanitaria territorialmente competente. Dopodiché potranno spostarsi sul territorio nazionale, con mezzo proprio o sanitario, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto, esclusivamente per raggiungere il Parlamento e con modalità tali da prevenire il pericolo di contagio.

Mattarella firma il deceto per il voto ai positivi: le regole

Durante la trasferta necessaria a votare, i membri componenti del Parlamento in seduta comune e i delegati regionali dovranno rispettare le seguenti norme: