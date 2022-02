Quirinale: Serracchiani, 'parole Mattarella strada per Italia più giusta e unita'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – "Grande attenzione alla centralità della persona e all’impegno per far crescere il Paese garantendo giustizia sociale e lotta alle diseguaglianze. Ribadito il ruolo del Parlamento e la necessità della riforma della Giustizia per assicurare credibilità ed efficienza.

Nelle parole del Presidente Mattarella il senso profondo dei principi costituzionali e le indicazioni della strada da percorrere per un’Italia più moderna, equa e unita". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.