Vincenzo De Luca e Vittorio Sgarbi protagonisti assoluti nel "contorno" della quarta giornata di votazione

Dopo il siparietto con Letta, Vittorio Sgarbi è di nuovo protagonista di una scena destinata a diventare virale sui social con De Luca che lo rimprovera: ” Mettiti questa ca**o di mascherina!”

Vincenzo De Luca a Sgarbi: “Come stai vecchio cinghialone?”

Incontri inaspettati e “trasversali” nella pausa pranzo nei ristoranti della zona di Montecitorio, qualche capannello qua e là in Transatlantico ma l’incontro che sembra aver più colpito gli utenti dei social sembra essere quello tra Vittorio Sgarbi e Vincenzo De Luca.

Un incontro avvenuto per caso, privo di contenuto politico ma che non può che incuriosire considerato il temperamento a dir poco esuberante dei due.

Dagospia cita la diretta WhatsApp sul sito del Corriere della Sera di Aldo Cazzullo per dare notizia di questo “epico scambio tra De Luca e Sgarbi”: “Poche righe, una manciata di caratteri, per raccontare un faccia a faccia strepitoso.

Scrive Aldo Cazzullo : ‘Memorabile incontro, sia pure un po’ formale, tra Sgarbi e De Luca: Come state, don Vincenzo?’. Come stai tu, vecchio cinghialone maiale?”

Ce ne sarebbe abbastanza per condire con un po’ di leggerezza quella che in realtà è una situazione seria che sembra sfuggire in modo preoccupante ai vari partiti chiamati ad eleggere il nuovo Capo dello Stato.

Vincenzo De Luca: ” Metti questa ca**o di mascherina!”

I due però sono in grande spolvero e regalano altri show come quello che si può vedere nel video che circola sui social nel quale il Presidente della Regione Campania ha scherzosamente rimproverato Sgarbi che in quel momento stava parlando : “Metti questa ca**o di mascherina!“.

Mentre il giornale Open riporta che nel “simpatico capannello alla Camera tra Vincenzo De Luca, Attilio Fontana e Luca Zaia“, quando si è unito Sgarbi, il governatore della Campania ha raccontato l’aneddoto di quando Sgarbi ” invitato a Salerno per l’inaugurazione delle luminarie natalizie, più che prestare attenzione alle luci si soffermava a guardare le commesse dei negozi”.

Sgarbi non è stato da meno di Vincenzo De Luca: ” Mi candido per il 2029″

Anche Sgarbi non è stato da meno. Il critico d’arte – dopo il siparietto con Letta – ha infatti lanciato la sua provocatoria candidatura per il 2029. Da quanto riporta il sito Money.it avrebbe infatti affermato scherzosamente : “Saranno morti Amato, Berlusconi, Cassese e resterò solo io come profilo all’altezza”. Sarà “un derby Sgarbi-Renzi ma Renzi farà qualche errore mentre io sono infallibile”.