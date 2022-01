Quirinale, si apre ottavo vota. All’orizzonte il Mattarella bis

Roma, 29 gen. (askanews) – Si è aperta nell’aula della Camera l’ottava votazione del Parlamento in seduta congiunta per l’elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. Dopo sette votazioni a vuoto per questo voto si sono espressi a favore di un bis di Sergio Mattarella tutti i partiti della maggioranza, mentre Fratelli d’Italia voterà Carlo Nordio e Alternativa c’è si esprimerà per Nino Di Matteo. Partendo da questi presupposti Mattarella potrebbe ottenere per il secondo mandato un vero record di consensi.