Quirinale: Socialcom con Blogmeter, 'sui social è testa a testa Draghi-Berlusconi'**

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – "C’è un vero e proprio testa a testa tra Mario Draghi e Silvio Berlusconi. I due risultano i più citati nelle conversazioni riguardanti il prossimo presidente della Repubblica. Di Mario Draghi si parla quasi come fosse il candidato 'naturale' a rivestire il ruolo, mentre Berlusconi viene inquadrato come l’unica vera alternativa, pur se molto divisiva e polarizzante".

Si legge nello studio di Socialcom, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, che ha analizzato le conversazioni in rete nel mese di novembre per capire il sentiment degli italiani sull’elezione del capo dello Stato. Per rendere quanto più completa la ricerca sono state utilizzate due parole chiave: 'Quirinale' e 'Presidente della Repubblica'.