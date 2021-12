Quirinale: Tajani, 'Colle e P. Chigi al c.destra? Perchè no, con Pd sempre stato così'

Roma, 4 dic (Adnkronos) – Berlusconi al Quirinale "sarebbe un'ottima cosa" ma "non c'è una candidatura Berlusconi, diverso è che alcuni di noi dicano che sarebbe un'ottima candidatura. Ma lui risponde con un sorriso. Ma io penso che il centrodestra sarà comunque unito".

Lo ha detto Antonio Tajani a Rainws24.

"C'è sempre stato un presidente della Repubblica del Pd con un presidente del Consiglio del Pd, non vedo perchè non debba esserci un presidente della Repubblica di centrodestra -ha spiegato Tajani-. Quando viene eletto, il presidente della Repubblica non è più espressione di una parte politica, diventa garante dell'unità nazionale".