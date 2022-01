Roma, 25 gen. (askanews) – “Vogliamo dialogare, confrontarci con tutti in un Parlamento sovrano per trovare la soluzione migliore. Il centrodestra mette il meglio di sè, tutte le risorse possibili in campo per servire la Repubblica”. Lo ha detto il coordinatore di Fi, Antonio Tajani, durante la conferenza stampa per presentare la rosa di candidati per il Quirinale.