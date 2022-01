Quirinale: Taverna (M5s), 'serve soluzione condivisa, il governo prosegua'

Roma, 18 gen (Adnkronos) – "Noi abbiamo auspicato una soluzione condivisa con tutti e speriamo che anche gli altri si sentano investiti del medesimo senso del dovere. Nel centrodestra però forse non tutti hanno questa visione. Ribadisco ancora che per noi la candidatura di Berlusconi è irricevibile".

Lo dice Paola Taverna al Corriere della sera parlando di Quirinale.

"Per noi è fondamentale garantire continuità nell’azione dell’esecutivo viste le sfide che ci attendono nei prossimi mesi e ovviamente il premier è una figura centrale in questo disegno", spiega la vice presidente del Senato e vice presidente del M5s.

"Bettini è un politico di lungo corso, il suo è uno scivolone inaspettato. Ha comunque già chiarito confermando il suo apprezzamento per Conte come leader e come uomo", dice tra l'altro Taverna a proposito delle ultime affermazioni del dirigente del Pd.