Roma, 21 gen. (Adnkronos) – La decisione non è stata ancora presa, ma lo sarà a breve. Il tema dei grandi elettori positivi è stato affrontato anche in cabina di regia col premier Mario Draghi, probabilmente sarà argomento di discussione anche in Cdm.

"Non è ancora deciso se ci sarà un decreto o una circolare" del ministero competente, Salute o Interni le opzioni, riferiscono fonti di governo all'Adnkronos. Il nodo verrà sciolto a breve.