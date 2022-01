Quirinale, terminato l’incontro tra Mattarella e i Capigruppo: “Se serve ci sono”

L'incontro tra Mattarella e i Capigruppo è andato come ci si aspettava. Il presidente apre ad un secondo mandato

L’incontro tra Mattarella e i capigruppo al Quirinale è terminato e, come da pronostico, ha avuto un esito positivo. Sembra che ormai manchi solo l’ufficialità e sarà Mattarella bis. Sergio Mattarella ha dichiarato: “Se necessario sono a disposizione”.

Mattarella all’incontro con i Capigruppo ha dato la sua disponibilità

Parole di speranza e stabilità quelle di Mattarella per l’esito di questa frenetica corsa al Quirinale. Tutte le strade alla fine, salvo colpi di scena, hanno porteranno ad un Mattarella Bis. La prima dichiarazione è stata rilasciata dalla capogruppo del gruppo Misto al Senato Julia Unterberger, che ha detto, con tanta gioia: “Ovviamente il presidente Mattarella si è messo a disposizione”. Come riporta Fanpage altri interlocutori hanno parlato di un clima sereno al Colle durante il dialogo tra Mattarella e i Capigruppo.

Giorgia Meloni spara a zero su tutti

Decisamente meno sereno è invece l’umore della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. La Meloni è davvero infuriata e non risparmia nessuno, soprattutto i suoi alleati del centrodestra. Secondo il capo di FdI, la destra non ci hanno creduto veramente e non hanno fatto nulla per insistere ancora di più, accusandoli di non aver avuto il coraggio di andare fino in fondo. A questo punto ci si aspetta una scissione, in quanto la Meloni ha parlato di rifondare la destra, ricominciare da zero.

Una scelta che potrebbe essere, stando alla lettura della Meloni, quasi incoerente, dato che quasi nessuno aveva più optato per un Mattarella bis. Oltre al centrodestra è furiosa anche con il centrosinistra, in particolare con coloro che hanno bocciato a priori e per partito preso la possibilità di un presidente della Repubblica di destra, dichiarando che “gli elettori di centrodestra non sono elettori di serie B”.