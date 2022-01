Roma, 26 gen. (askanews) – Terza fumata nera a Montecitorio per la votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica. Sono stati 125 i voti per Mattarella e 114 quelli per Guido Crosetto, votato da Fratelli d’Italia. La quarta votazione si terrà giovedì 27 gennaio alle ore 11. Il quorum scende ora alla maggioranza assoluta.