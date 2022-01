Roma, 28 gen. (askanews) – “La trattativa vera deve ancora cominciare, le trattative sono fatte di irrigidimenti e di momenti di confronto” ha detto Giovanni Toti, presidente della Liguria, di Coraggio Italia; “questa non è una sconfitta di Salvini, se non troviamo un presidente è una sconfitta per il Parlamento”.

“Spero che prima della chiama di stasera i grandi partiti trovino il modo di incontrarsi e ascoltarsi” ha aggiunto.