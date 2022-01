Quirinale: Toti, 'più proposte e meno veti, Draghi? Per noi ha profilo giusto'**

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – Mario Draghi al Quirinale? "Direi di sì, ma bisognerebbe chiedere a lui. E' un profilo alto, una risorsa della Repubblica". Così il governatore ligure e grande elettore Giovanni Toti, cofondatore di Coraggio Italia, arrivando a Montecitorio.

Toti invita a fare "più proposte e sgomberare il campo dai troppi veti. Noi non abbiamo detto no a nessuno ma nemmeno sì, aspettiamo di vedere le condizioni che si creeranno nei prossimi giorni. La coalizione di centrodestra da sola non ha i voti come non li ha quella di centrosinistra, nessuno ce la fa da solo: bisogna convergere su un candidato comune".