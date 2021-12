Quirinale: Toti, 'serve accordo su Draghi e per finire legislatura, Berlusconi non ci escluda'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – Per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica "un percorso sarebbe eleggere insieme Draghi con un patto per terminare comunque la legislatura con un altro premier, portando avanti le riforme del Pnrr e altre, come la legge elettorale".

Lo propone Giovanni Toti, leader di Coraggio Italia, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

Quanto all'eventuale candidatura di Silvio Berlusconi, "io gli voglio bene e lo voterei, ma Fi sembra fare di tutto per indebolirlo, scorribande sui parlamentari, ci escludono dai tavoli… Non so se sono veri i retroscena su Lega e Fdi poco convinti di votare Berlusconi, ma se lui vuole provarci farebbe bene a non escludere anche chi come noi è nel suo campo".