Roma, 28 gen. (askanews) – “A me sembra che offrire la seconda carica dello Stato a quella che succederà a Mattarella dal 3 febbraio se non ci sarà un presidente non sia un atto particolarmente eversivo, vediamo cosa dirà il Parlamento quando voterà”.

Così Giovanni Toti, governatore della Liguria di Coraggio Italia, sulla proposta del centrodestra di votare la presidente Casellati.