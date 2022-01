Quirinale: tra Di Maio e Conte incontro distensivo, ministro 'evitare bloccare Paese'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – Incontro durato oltre un’ora alla Farnesina tra il presidente del M5S Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri, nonché ex capo politico del Movimento, Luigi Di Maio. Colloquio che, autorevoli fonti pentastellate, raccontano all'Adnkronos essere stato sereno e distensivo.

Conte è arrivato alla Farnesina dopo il vertice con Enrico Letta e Roberto Speranza, con il nodo del nome del candidato Presidente della Repubblica ancora da sciogliere. Durante l’incontro il ministro Di Maio ha ribadito più volte che “il Movimento deve rimanere compatto, dimostrando centralità”. Conte e Di Maio hanno fatto un’attenta analisi della situazione politica, sia dentro il Movimento che fuori, guardando anche a ciò che succede nella galassia del centro destra.

Per Di Maio è necessario garantire il proseguo della legislatura per evitare di bloccare il Paese. Rimane dunque il nodo Draghi, che come più volte ha detto Di Maio “va preservato da tatticismi politici”.