Quirinale: un sondaggio rivela le preferenze degli italiani sul prossimo Presidente della Repubblica

Una corsa per una carica, quella di Presidente della Repubblica. Scopriamo chi vorrebbero gli italiani come prossimo inquilino del Quirinale

La lotta al Quirinale è molto accesa e vi è già un totonomi abbastanza vasto. Alcuni sondaggi di Demos per il quotidiano Repubblica, hanno rivelato le preferenze dei nostri connazionali sul futuro inquilino del Colle.

Chi vorrebbero gli italiani come Presidente della Repubblica? I dati di Mario Draghi

Il nome più gettonato, che piace molto al centrodestra è quello dell’attuale capo del Governo Mario Draghi. Molti italiani, circa il 16%, ha affermato che vorrebbe il presidente Draghi come prossimo capo dello Stato. Oltre ad essere salita la fiducia nei confronti di Draghi è salita anche la fiducia nei confronti del Presidente della Repubblica che nell’ultimo periodo è stato spesso chiamato ad intervenire, aumentando così il suo indice di apprezzamento di almeno il 60%.

Chi vorrebbero gli italiani come Presidente della Repubblica? I dati di Silvio Berlusconi

Il candidato che nessuno mai si aspetterebbe è comunque tra i più corteggiati. Si tratta di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere più volte ha evitato il discorso Quirinale, ma il 9% degli elettori lo vorrebbero come Presidente della Repubblica. Anche il suo partito sarebbe entuasiasta di averlo al Quirinale. L’unico problema è che, rispetto a Draghi, Berlusconi gode di un consenso minore, in quanto Lega e Fratelli d’Italia spingono più verso l’attuale premier al Colle.

Chi vorrebbero gli italiani come Presidente della Repubblica? I dati di Giuseppe Conte

Un nome che a dire il vero suona strano in questa lista è quello di Giuseppe Conte. L’ex premier era stato più volte nominato nei mesi scorsi come candidabile al Quirinale. Ciò che però non rende possibile la sua ascesa al Colle è la sua ancor breve esperienza politica e un indice di gradimento che si aggira intorno al 2%.

A fronte di questi dati, sembra che sia proprio Mario Draghi, qualora non dovesse esserci un Mattarella bis, il preferito degli italiani per il posto al Quirinale.