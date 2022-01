Quirinale, Unterberger: “Mattarella si è messo a disposizione”

Roma, 29 gen. (askanews) – “Mattarella si è messo a disposizione, mi dispiace un po’ per lui, perché aveva detto in tutti i modi di voler lasciare, è una sconfitta del Parlamento che non siamo riusciti a trovare un’altra persona. Ma si è messo a disposizione”. Lo afferma Julia Unterberger, del gruppo parlamentare per le Autonomie, al termine dell’incontro con il capo dello Stato, Sergio Mattarella.