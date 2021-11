Quirinale: Veltroni, 'responsabilità, serve guida autorevole e governo fino a fine legislatura'

Roma, 13 nov (Adnkronos) – "Io mi auguro che l'elezione del presidente della Repubblica avvenga in un clima che corrisponde allo stato d'animo del Paese e che ci vengano risparmiati un Parlamento sfilacciato e decine di votazioni". Lo ha detto Walter Veltroni a 'L'ospite' su SkyTg24.

"Mi auguro che in tutti scatti il senso responsabilità necessario per avere un presidente della Repubblica garante di tutti e la prosecuzione della legislatura a concludere per approvare le riforme e far affluire le ingenti risorse europee. L'unica cosa che l'Italia non si può permettere è la situazione di altre elezioni, come nel '92 o nel '64", ha spiegato l'ex sindaco di Roma.

Draghi ancora palazzo Chigi o al Quirinale? "L'importante è che ci sia equilibrio tra un presidente della Repubblica autorevole e un governo autorevole che concluda la legislatura", ha risposto Veltroni.