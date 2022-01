Quirinale: Verducci, 'Giovani turchi vincitori? Ha vinto Paese, ora il proporzionale'** (2)

(Adnkronos) – Non solo Mattarella bis, i Giovani Turchi da sempre sostengono il proporzionale e ieri Letta ha aperto a una riforma elettorale. Si riuscirà a farla? "La vicenda del Quirinale ha confermato che la cosidetta Seconda Repubblica è ormai consunta. E' un sistema che non sta più in piedi perchè non permette ai partiti di rigenerarsi e raccogliere la spinta delle società.

L'architettura, figlia del sistema maggioritario, aggrava la crisi dei partiti, li ostacola nell'esprimere identità forti perchè costretti dentro un sistema di coalizioni forzose e inconcludenti e non è un caso che proprio durante il maggioritario siano cresciuti a dismisura populismo e antipolitica".

"Oltre al fatto che dopo il taglio dei parlamentari è un obbligo cambiare legge elettorale per rischio vulnus di rappresentanza democratica. Io credo che il voto del Colle abbia dimostrato che le coalizioni esistono solo sulla carta: il centrodestra esce sfasciato ma tutti i campi hanno problemi.

Anche il campo progressista che vogliamo costruire, da Leu a Renzi e Calenda, ha al suo interno tante cose diverse. Per cui spero che le forze politiche utilizzino questo anno di legislatura per costruire una nuova stagione politica, di cui sia levatrice una nuova legge elettorale. Da ultimo: un grande grazie presidente Mattarella".