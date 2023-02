Quirinale: Zaccaria, 'Il vecio tarampa' e lo scout amico degli anziani**

**Quirinale: Zaccaria, 'Il vecio tarampa' e lo scout amico degli an...

(Adnkronos) – Zaccaria Dellai, undici anni, di Laives, in provincia di Bolzano, ha inventato un personaggio, “Il vecio tarampa”, che ha reso protagonista di storie semplici, maturate e arricchite negli anni e raccolte in un sito internet. La sua amicizia con le persone anziane ha avuto modo di esprimersi anche all’interno dell’Agesci, dove Zaccaria ha creato una nuova specialità, “Amico degli anziani”. Con intraprendenza ha scritto agli incaricati nazionali della branca Lupetti e Coccinelle proponendo di inserire la specialità nel novero di quelle che tutti i Lupetti e le Coccinelle possono scegliere per la propria attività scoutistica.