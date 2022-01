Quirinale, Zaia: domani giornata buona,si deve tornare in Regione

Roma, 27 gen. (askanews) – Domani è la giornata buona? “Spero proprio di si, anche perché dobbiamo dare attenzione alle Regioni: siamo ancora in pieno Covid; siamo concentrati li. Penso sia giornata buona e spero lo sia, anche perché questo allineamento con l’astensione ci porta alla fase successiva di far uscire il nome e farlo votare. Spero sia cosi”: lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel quarto giorno di votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica.

“I presidenti delle Regioni, nel centro destra, sono allineati. Sosterremo il nome che esce”, ha concluso Zaia.