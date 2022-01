Quirinale, Zaia: Giorgetti? Non mi risultano dimissioni

Roma, 29 gen. (askanews) – “Nel governo mi auguro che non cambia nulla, visto che abbiamo davanti dei mesi cruciali. Siamo ancora in fase emergenziale fino al 31 marzo, manca solo poco più di un anno per il rinnovo del Parlamento. È ora di parlare di meno, pancia a terra e lavorare”. Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia.

“Non risulta che Giorgetti abbia minacciato le dimissioni – aggiunge poi sulla crisi interna alla Lega -.

Per me resta il nostro ministro”.

La Lega ha ripensato alla figura di Salvini? “No, Salvini ha fatto l’impossibile visto che nessuna forza politica aveva i numeri per eleggere il capo dello Stato. Si è prodigato per vari profili, poi la soluzione va a replicare la situazione di Napolitano bis”.