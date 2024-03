Quote audiovisivo, Ricky Tognazzi chiede chiarimenti a On. Mollicone

Roma, 14 mar. (askanews) - "In questi giorni c'è stato un grande allarme sulle quote che sembrava venissero abbassate sia per il cinema, che per le fiction che per i cartoni. Oggi l'onorevole (Federico Mollicone, Fdi) ci ha rassicurati, adesso aspettiamo i risultati, perché l'onorevole Mollicone p...

Roma, 14 mar. (askanews) – “In questi giorni c’è stato un grande allarme sulle quote che sembrava venissero abbassate sia per il cinema, che per le fiction che per i cartoni. Oggi l’onorevole (Federico Mollicone, Fdi) ci ha rassicurati, adesso aspettiamo i risultati, perché l’onorevole Mollicone parlava di ‘sintesi’, bisogna trovare una sintesi tra il mercato e… gli intenti, le parole, il sostegno. Sostegno e mercato, speriamo che non sia una forchetta troppo ampia a sfavore delle produzioni, che hanno già passato un momento fortissimo di crisi nella pandemia”: così l’attore Ricky Tognazzi – a margine della presentazione del concerto evento “The Best of Disney Music” diretto dal maestro Gerardo di Lella in programma il 21 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma – dopo che in conferenza stampa ha chiesto chiarimenti al presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone (FDI) in merito alla revisione del sistema di quote dell’audiovisivo contenuta nella riforma del “Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi” (Tusma).

“E quindi vanno sostenute anche perché poi dietro ci sono famiglie che ci lavorano, stiamo parlando del mondo del lavoro, non è solo il mondo della fantasia della creatività etc”, ha aggiunto Tognazzi, augurandosi che “la politica sia sensibile a questi fatti, a queste parole”.