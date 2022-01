Racchette da sci per bambini: i migliori modelli in offerta

Le racchette da sci per bambini sono molto colorate e realizzate in materiali come la schiuma o l'alluminio, molto resistenti per una maggiore sicurezza

Con la stagione sciistica e i comprensori aperti, sicuramente molti approfittano del weekend per poter sciare e concedersi delle giornate sulla neve insieme alla famiglia dal momento che i bambini amano giocare con la neve e sciare. Per la loro sicurezza e necessità, è bene anche pensare a quali racchette da sci sono le più indicate e alle varie tipologie e promozioni online.

Racchette da sci per bambini

Si tratta di un attrezzo molto importante per l’attività sciistica e le racchette da sci per bambini devono essere particolarmente resistenti, ma anche morbide in modo che il bambino possa usarle senza problemi e senza scivolare. Sono attrezzi da usare anche nello sci da discesa, magari per passeggiare e divertirsi con gli amici.

Si caratterizzano per essere due bastoni molto lunghi con all’estremità una impugnatura in materiale sintetico dalle proprietà termoresistenti, mentre dal lato opposto hanno un puntale circondato da una rondella.

Ovviamente al momento dell’acquisto, essendo racchette da sci per bambini, bisogna considerare alcuni fattori, come l’età del bambino, la sicurezza, ma anche la frequenza di quanto si va in montagna.

Bisogna optare per delle racchette che siano adatte al bambino. Molto importante che questo attrezzo sia della giusta e corretta altezza del bambino, oltre al fatto che debbano essere regolabili. Le racchette da sci, note anche come bastoncini, devono essere proporzionate all’altezza del bambino.

Scegliere questo attrezzo in base all’altezza del bambino è fondamentale dal momento che gli permetterà sia di camminare nella neve, ma anche di sciare in maniera corretta e con la giusta postura tenendo un buon e corretto equilibrio a seconda della disciplina che il bambino pratica.

Racchette da sci per bambini: modelli

Non è facile trovare i modelli più adatti per le racchette da sci da bambini dal momento che si trovano diversi a seconda anche di varie caratteristiche.

Per quanto riguarda le tipologie di racchette da sci per bambini cambia il tipo di impugnatura che varia in base alla grandezza. Per i bambini l’impugnatura è molto più piccola.

Le tipologie si diversificano anche in base alla forma e alla consistenza che cambia a seconda del materiale usato che può essere con impugnatura in plastica oppure gommosa pensata proprio per i piccoli che amano sciare e divertirsi sulla neve. I modelli in plastica sono rigidi e resistenti senza la stessa capacità di assorbimento rispetto a quelli in schiuma, mentre quelli in materiale gommoso sono morbidi e comodi.

Le dimensioni delle racchette da sci e di conseguenza i modelli tendono a variare anche in base al tipo di disciplina per cui si può optare per modelli più corti o lunghi a seconda dell’altezza del bambino. Inoltre, ci sono anche modelli telescopici che permettono di regolare la lunghezza del bastoncino in modo da adeguarlo alle proprie necessità.

Per i bambini e la loro sicurezza sulle piste da sci è consigliabile optare per un modello che sia comodo e dalla corretta impugnatura. Sono particolarmente adatti ai bambini che cominciano a sviluppare abilità a livello motorio e a compiere delle svolte. Le racchette da sci alpinismo per bambini sono indicate per terreni innevati o trekking sulla neve. Sono molto colorati e pensati proprio per loro.

Racchette da sci per bambini Amazon

Sono un accessorio fondamentale per sciare e ciaspolare sulla neve e su Amazon si trovano alcuni dei migliori modelli approfittando di buoni prezzi. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica mostra le migliori racchette da sci per bambini tra quelle maggiormente apprezzate con una breve descrizione dell’articolo.

1)Head Supershape team

Sono bastoncini da sci per bambini ideali e perfetti per la loro età e altezza. Sono dotati di una maniglia e una base corsa da 50 mm con diametro da 14 mm. Hanno una fibbia in modo da regolarli e sono realizzati in alluminio. Molto facile da maneggiare e con colori che si abbinano perfettamente al design della collezione.

2)Sulov bambini telescopico bastoncini

Un modello di racchette da sci per bambini telescopico, quindi che è possibile allungare a seconda delle proprie esigenze e bisogni. Di colore nero con manico in PVC, quindi molto morbido. Hanno un cinturino regolabile e una piastra circolare. In alluminio con diametro di 12 mm. Di colore nero dalla struttura molto semplice e con l’altezza che è possibile regolare.

3)Leki Racinkg kids bastoncini da sci

Un modello dal colore rosso fluo e nero molto moderni in alluminio, leggeri e resistenti al tempo stesso. Hanno una impugnatura ergonomica per offrire il massimo comfort e punta in acciaio intercambiabile in modo da adattarsi a ogni terreno. Ottimo il rapporto qualità prezzo. Un prodotto consigliato.

