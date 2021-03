Il piccolo Alessandro dovrà operarsi per curare la sua malattia autoimmune: i genitori avviano la raccolta fondi.

Il piccolo Alessandro è affetto da una patologia molto rara, l’immunodeficienza combinata da deficit di LRBA, una malattia che conta solo 80 casi in tutto il mondo, ma che per fortuna può essere curata con un trapianto di midollo osseo che verrà eseguito all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

In virtù di questo è stata avviata una raccolta fondi per aiutare la famiglia del bambino in questo percorso lungo e dispendioso.

Raccolta fondi per Alessandro

“Alessandro – dice la mamma Concetta a Molfetta Live – aveva soli 6 mesi quando ci hanno dato la diagnosi. La sua è una malattia autoimmune, significa che l’organismo attacca se stesso”. Come si diceva il piccolo dovrà ora sottoporsi ad un trapianto di midollo, donato dalla sorellina che per fortuna ha dimostrato compatibilità.

Da qui la richiesta d’aiuto dei genitori del piccolo che specificano: “Alessandro ora non ha necessità di nulla, ma abbiamo bisogno di un supporto per il periodo post-operatorio. Noi gestiamo un bar non stiamo lavorando a pieno regime e abbiamo bisogno di sostegno“.

La degenza post operatoria del piccolo sarà infatti di almeno 4 mesi, periodo nel quale il bambino dovrà essere sottoposto a visite e controlli a Roma, con tutto ciò che ne consegue in termini di spesa per spostamenti e pernottamento dei genitori.

L’IBAN per aiutare il bambino con un contributo libero è IT31U0760104000001048565434 Conto Banco Posta con beneficiario De Napoli Concetta e con causale Donazione piccolo Alessandro. Inoltre, per chi abitasse nella zona di Molfetta, sarà possibile lasciare un’offerta anche presso il Cin Cin Bar.