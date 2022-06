Roma, 20 giu. (askanews) – Esce per EPC Editore il volume “Racconti per mamme insonni”, il libro di Benedetta De Perna. Un libro spontaneo e personale in cui l’autrice racconta, con una prosa molto originale, la sua scelta di essere prima di tutto una mamma. L’autrice è una famosa blogger che conta più di 90.000 follower su Instagram.

“Da qualche giorno in tutte le librerie è uscito il mio libro, “Racconti per mamma insonni”, una sorta di raccolta di alcuni pensieri riguardo al mio viaggio verso la maternità, passando per la ragazza che ero e la donna che voglio diventare.

ho sempre avuto acanto al mio letto un libro. Probabilmente non avevo il tempo di leggerlo, ma mi è servito tantissimo. A sapere che anche se in quel momento mi sembrava di essere ferma, in realtà avevo ancora tante pagine da leggere, in questo caso da scrivere. E sono contenta di sapere che questo libro potrà accompagnare anche voi nel corso delle vostre lunghi notte insonni”.