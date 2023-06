Radar Academy: “Per la generazione Z il master post laurea è la soluzione che connette percorso universitario e mondo aziendale”

(Milano, 27 giugno 2023) - I master della Radar Academy sono rivolti a giovani laureati e si svolgono sia in presenza che in live streaming. Previsti 6 mesi di corso e uno stage curriculare retribuito in aziende nazionali e multinazionali.Milano, 27 giugno 2023 - Il sistema universitario in Italia d...

(Milano, 27 giugno 2023) – I master della Radar Academy sono rivolti a giovani laureati e si svolgono sia in presenza che in live streaming. Previsti 6 mesi di corso e uno stage curriculare retribuito in aziende nazionali e multinazionali.

Milano, 27 giugno 2023 – Il sistema universitario in Italia dimostra, spesso, tempi rallentati nel collegamento diretto con le imprese, rispetto agli altri paesi europei. Sono due mondi che faticano a dialogare e, quindi, a restituire opportunità concrete alle giovani generazioni. Un sistema efficace per creare interconnessione tra ente formativo e aziende sono i master post laurea. La business school Radar Academy, spin-off della società di recruiting Radar Consulting Italia, offre un’interessante offerta di percorsi dedicati ai neolaureati. Organizza master di sei mesi seguiti da uno stage curriculare retribuito in oltre cento aziende partner su tutto il territorio nazionale. Un format innovativo particolarmente orientato all’inserimento nel mondo del lavoro. “Nascendo come società di recruiting, conosciamo le esigenze del mondo del lavoro, dalle imprese multinazionali più rappresentative fino alle startup – spiega Ernesto D’Amato, CEO di Radar Academy -. Le aziende sono in continua ricerca di giovani laureati, ma faticano a trovare figure che abbiano le skill giuste. Inoltre conosciamo le esigenze che hanno i ragazzi della generazione Z, diverse da quelle delle generazioni precedenti. Il mondo post pandemia ha subìto una rapida accelerazione in termini tecnologici e questo ha creato specifiche necessità nel mondo del lavoro. Proprio per questo cerchiamo di accogliere le novità nei nostri programmi formativi, consapevoli di come ormai lo scenario mondiale cambi rapidamente. Essere in connessione costante e quotidiana con il mondo reale delle aziende e dell’evoluzione tecnologica ti permette di dare risposta immediata da un lato alle richieste di nuove competenze e dall’altro di nuove professionalità”.

Il servizio placement è uno dei punti di eccellenza della business school Radar Academy, che vanta un network di importanti aziende su tutto il territorio nazionale e non solo, tra cui Astra Zeneca, Merk Serono, Coca Cola, EY, MSD, Hera, PWC, Zambon, Metro, Medici Senza Frontiere, Iveco, Adecco, Renault, Manpower, oltre ad aziende di dimensioni inferiori ma sempre di valore. “Garantiamo realmente lo stage in azienda ai nostri allievi – sottolinea Ernesto D’Amato – grazie a un team dedicato di professionisti del recruiting. Molto spesso queste aziende, prima ancora che i ragazzi inizino i master, ossia la parte didattica, ci danno disposizioni sulle caratteristiche delle figure che interessa loro inserire e in questo modo riusciamo a “bruciare le tappe”. Nell’82% dei casi i ragazzi riescono ad essere inseriti in azienda prima dei 6 mesi previsti dal master. È sicuramente un dato molto significativo per ragazzi che, se non frequentassero un master, avrebbero molte difficoltà ad orientarsi in un mondo complesso che cambia costantemente e quindi a trovare la loro posizione lavorativa. Certamente non è sufficiente solo il master, ma sono necessari anche dei servizi che completano l’offerta formativa, come il career coaching, figure che aiutano i ragazzi”.

Un altro aspetto importante nei master è l’individuazione delle aziende partner dove saranno indirizzati gli allievi per lo stage curriculare e le modalità con cui sarà svolto. “Le aziende sono molto interessate ai giovani – evidenzia Ernesto D’Amato – ma non tutte offrono condizioni e prospettive di carriera adeguate, rispetto alle aspettative. In Radar Academy facciamo una selezione accurata anche in base alle condizioni che propongono per gli stage: in particolare ci interessa che venga retribuito in modo congruo, diversamente da quanto era consuetudine spesso in anni passati e succede ancora oggi in molte imprese. Nelle convenzioni che stipuliamo è presente sia questa clausola sia un’effettiva prospettiva di carriera entro l’anno. La cosa positiva è che le aziende, a fronte delle nostre richieste, reagiscono positivamente e accolgono di buon grado queste condizioni. Capiscono, infatti, che in un mondo competitivo nell’acquisizione di giovani talenti, e delle persone giuste, il modo in cui trattano i ragazzi ha un valore per poterli trattenere a lavorare con loro e per loro. Infine è fondamentale che il tutor che dovrà gestire l’allievo sia “un leader gentile”, un tema molto sentito dalla generazione Z in tutto il mondo, come dimostrano le evidenze statistiche”.

Nella sua ultima indagine la Radar Academy ha registrato oltre 1000 assunzioni in 12 mesi di giovani provenienti dai suoi master all'interno di un'azienda italiana o di una multinazionale. I percorsi post laurea di Radar Academy si svolgono in 13 sedi su tutto il territorio italiano: si può scegliere la formula in presenza o in live streaming. Ogni corso è a numero chiuso con un percorso di selezione per un massimo di 30 allievi.

