In diretta da Piazza Duomo di Milano torna in scena stasera il concerto di Radio Italia Live 2023: si esibiranno dieci tra gli artisti più ascoltati sulle emittenti radiofoniche, ecco chi ci sarà

Il più grande evento gratuito di musica live sta tornando: a partire dalle 20:40 di stasera, sabato 20 maggio 2023, in diretta da piazza Duomo a Milano andrà in onda il concerto di Radio Italia Live 2023. A esibirsi sul palco, dieci tra gli artisti più ascoltati sulle emittenti radiofoniche. Ecco chi saranno gli ospiti e dove seguire l’evento in tv.

Il cast dei cantanti protagonisti

Sarà possibile seguire da casa il concerto su Tv8 e Sky Uno (e in streaming su Now). Presentati da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu – si tratta per la coppia della decima edizione consecutiva alla conduzione del music show –, i cantanti protagonisti della serata saranno: Achille Lauro, Articolo 31, Colapesce e Dimartino, Elodie, Eros Ramazzotti, Lazza, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Tananai e Tiziano Ferro.

Radio Italia Live 2023, le anticipazioni

Ognuno dei dieci campioni radiofonici salirà sul palco proponendo tre personali successi. Oltre a Luca e Paolo, vedremo ad accompagnare le esibizioni dei cantanti Manola Moslehi, in diretta dal backstage per raccogliere live le testimonianze degli artisti prima e dopo aver cantato. Ultima, non per importanza, la presenza tra il pubblico del microfono di Daniela Cappelletti, pronta invece a intervistare la folla nella piazza milanese.