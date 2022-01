Rafa Nadal: “È la vittoria più inaspettata della mia carriera”

Melbourne (Australia), 31 gen. (askanews) – “È stata una delle partite più emozionanti della mia carriera: un mese e mezzo fa non sapevo se sarei tornato a giocare e adesso sono qui, con questa coppa. Non sapete quanto ho lottato per essere qui”. Così un emozionato Rafa Nadal, dopo la vittoria agli Australian Open. E’ il 21esimo Slam della sua carriera in singolare. E’ il più titolato di sempre nei major, staccati Federer e Djokovic.

In una finale intensissima durata più di cinque ore, ha rimontato due set di svantaggio a Daniil Medvedev.

All’indomani della vittoria Nadal è tornato a parlare di questo traguardo che credeva impossibile: “È stata (la vittoria) più inattesa senza alcun dubbio”, ha detto.

“Avrei voluto festeggiare ma non sono riuscito a farlo. Sono arrivato in camera dopo il controllo antidoping e la conferenza stampa alle 5 di mattina. Ho provato a dormire un po’ ma è stato molto difficile stanotte.

E’ impossibile da descrivere la mia soddisfazione”, ha concluso Nadal.

Per lui sono arrivate le congratulazioni dei suoi amici e rivali in campo di sempre:

“Qualche mese fa stavamo scherzando sul fatto che entrambi fossimo con le stampelle. Incredibile, mai sottovalutare un grande campione. Sono sicuro che hai altri successi davanti a te”, ha scritto in una storia su Instagram, Roger Federer.

“Congratulazioni a @rafaelnadal per il 21° Grande Slam. Risultato straordinario. Spirito combattivo sempre impressionante che ha prevalso un’altra volta”, ha postato, sempre si Instagram, Novak Djokovic.

Per Nadal è stato il secondo trionfo a Melbourne dopo 13 anni. Il campione ha promesso di tornare in australia l’anno prossimo per difendere il titolo.