Raffaele Di Stasio, il proprietario della pizzeria Verace Assaje svela i segreti del successo

“Durante il lockdown ho sperimentato impasti nuovi per dare il massimo ai clienti. Sono orgoglioso della vittoria a Pizza Talent Show”, racconta.

Non una semplice pizza, ma un prodotto homemade curato in ogni dettaglio, dall’impasto alla cottura. Selezione attenta degli ingredienti e una grande dose di creatività, a cui si aggiunge talento, passione e coraggio: così Raffaele Di Stasio ha lasciato la sua terra d’origine per trasferirsi al Nord, dove ha aperto tre pizzerie di successo.

Si tratta della Verace Assaje di Lissone, Desio e Bovisio Masciago, in Brianza, a pochi chilometri da Milano. Raffaele Di Stasio ha partecipato e ha vinto al Pizza Talent Show, dimostrando di saper variare con maestria dalla pizza in pala fino alla contemporanea, passando poi alla gourmet ed è sempre risultato il pizzaiolo più votato dalla giuria. Nell’intervista esclusiva Raffaele Di Stasio ha parlato della sua prima pizzeria e dei successivi locali, delle soddisfazioni raggiunte con passione, dedizione e sacrifici, fino all’entusiasmo per la vittoria al talent in onda su AlmaTV.

Raffaele Di Stasio, dalla sua pizzeria a Pizza Talent Show

Il Pizza Talent Show, cooking show ideato e condotto da Alessandro Di Pietro in onda su AlmaTV (canale 65 del digitale terrestre), ha visto Raffaele Di Stasio al primo posto.

“Da un po’ di anni mi sto cimentando nella produzione di pizze gourmet e mi piace sperimentare ricette sempre nuove.

Partecipare a Pizza Talent Show per me è stata l’occasione giusta per dimostrare quanto valgo. Sono orgoglioso del risultato ottenuto, non me lo aspettavo. Sono partito in quinta nell’avventura, facendomi conoscere con personalità importantissime. I giudici, infatti, erano Luciano Sorbillo, Stefano Callegari, Danilo Pagano, Luigi Stamerra e Fabio Sociani. È stata un’esperienza davvero bella, ogni giorno sentivo forte l’adrenalina del momento e non è mancata neppure la paura delle telecamere”. Per Raffaele è stata l’opportunità giusta per mettersi in gioco e una bella gratificazione dopo tanti sacrifici.

Raffaele Di Stasio, il segreto della sua pizzeria

Pizza gourmet o la tradizionale pizza napoletana? Ce n’è di tutti i giusti nella cucina di Raffaele Di Stasio, che a tal proposito commenta: “Parto dalla pizza tradizionale e dopo tanto studio sono arrivato a sperimentare il “gourmet”, che prevede una lavorazione attenta”.

È con lo studio duraturo e costante che Raffaele è arrivato a dare un valore aggiunto alle sue pizzerie. “La pizza gourmet merita tanto, perché è frutto di sacrifici e studio”, ha aggiunto.

Raffaele Di Stasio, il successo della sua pizzeria e i consigli per i giovani

A proposito dei suoi tre locali aperti in Brianza, ha spiegato: “La mia attività comincia con la pizzeria di Bovisio Masciago, con due forni a legna, aperta cinque anni fa. È una pizzeria di asporto, con consegna a domicilio, con pochi tavoli all’interno. Dopo due anni ho aperto un nuovo locale a Desio ed esattamente un anno dopo ho aperto la mia pizzeria di riferimento, a Lissone. Abbiamo circa 50 posti a sedere tra interno ed esterno”.

Sul futuro ha espresso il suo desiderio: “Oltre ai punti vendita, vorrei organizzare un franchising con il quale proporre diversi tipi di pizze, dalla napoletana contemporanea alla gourmet. Così vorrei creare catene per tutta Europa o persino per il mondo”. Una bella ambizione per Raffaele, la cui determinazione e la passione che lo caratterizza potranno davvero permettergli di concretizzare i suoi obiettivi.

Nei mesi di lockdown, durante la chiusura forzata e prolungata, Raffaele non si è dato per vinto e ha sperimentato nuovi impasti. “Dopo otto mesi di chiusura, vorrei dare il massimo ai clienti insieme allo chef e a tutti i miei dipendenti. Dopo la vittoria di un programma televisivo, vorrei tenere questo titolo e dimostrare di meritarmelo. Non vedevo l’ora di ripartire, voglio dare ai miei clienti tutta la mia esperienza”, ha aggiunto.

Ai giovani che vorrebbero intraprendere un percorso simile al suo, il maestro pizzaiolo dice: “Non bisogna arrendersi, neppure davanti alle difficoltà. Entrare in questo ambito, significa affrontare tanti ostacoli. Serve anche tanto amore e molta passione: sono i due ingredienti fondamentali, senza i quali non si riesce a realizzare i propri sogni. Per raggiungere il successo, serve sacrificio e studio”.