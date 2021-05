Raffaele, dopo Amici punta a Sanremo: “Arisa mi ha capito da subito. Ora sogno in grande”

Nell'intervista esclusiva Raffaele, ex concorrente di Amici 20, presenta "Il sole alle finestre", svela il legame con Arisa e cosa direbbe a Rudy.

Ha conquistato il cuore di Arisa e di tanti telespettatori di Amici, il famoso talent di Maria De Filippi. Grande amico di Ibla, anche Raffaele si è raccontato nell’intervista esclusiva, confidando le emozioni vissute nella scuola di Amici, la sua passione per la musica e i progetti futuri.

Raffaele Renda, inoltre, ha raccontato il suo nuovo singolo, “Il sole alle finestre”. Il brano è uno sfogo a cuore aperto, un testo sincero rafforzato dalle sonorità urban pop armonicamente vincenti e dalla voce brillante di Raffaele. Una canzone che disegna uno squarcio di luce in quel vicolo cieco nel quale a tutti capita di trovarsi.

Raffaele, da Amici al nuovo singolo

Solarità, educazione e gentilezza sono i suoi punti forzi, a cui aggiunge una profonda passione per la musica e un talento che lo spinge a mettersi in gioco e non demordere nonostante le difficoltà del percorso.

Si è fatto conoscere per il suo sorriso e la sua solarità, la dolcezza con cui ha battuto ogni critica. Con grinta e determinazione ha superato gli ostacoli di Amici e ha ottenuto grandi soddisfazioni.

È proprio durante il serale di Amici che ha presentato il suo nuovo singolo, “Il sole alle finestre”. A tal proposito dichiara: “È un pezzo fondamentale per me. Mi ricorda di sfruttare tutto quello che non va per diventare più forte, di non aver paura delle debolezze perché c’è sempre un giorno nuovo per ricominciare nel migliore dei modi”.

Con la sua canzone, che è anche uno sfogo personale, rispecchia una sensazione provata da molti. “È un canto di speranza. Parlo della necessità di rialzarsi in seguito alle cadute della vita. Credo sia importante imparare a trovare la luce in fondo al tunnel, anche quando sembra impossibile”. Dopo i momenti difficili Raffaele ha imparato a ritrovare il sole dagli attimi più belli. Dopo un periodo buio, ha riscoperto la bellezza della luce. “L’ho imparato semplicemente vivendo. Non sempre è facile trovare la luce, ma non bisogna lasciarsi abbattere”. A chi lo segue dice: “Bisogna tenere fisso l’obiettivo che si vuole raggiungere. Con tanti sacrifici e molta esperienza tutto arriva: bisogna sognare sempre in grande. È il motto della mia vita”.

Raffaele, l’esperienza ad Amici

È stato uno dei protagonisti di Amici 20, uno dei ragazzi della squadra Arisa-Cuccarini. È proprio Arisa ad aver fatto sempre il tifo per lui, battibeccando spesso con Rudy Zerbi.

“Ho sentito Arisa anche dopo l’eliminazione da Amici. Credo che lei si sia rivista in me. È sempre stata disponibile nei miei confronti quando mi vedeva giù di morale. Ho conosciuto una persona fantastica, prima ancora che una grande artista. Già la stimavo tanto prima di entrare nella scuola. È stata molto orgogliosa del mio percorso e questo mi fa felice”, ha confidato.

E a Rudy, che spesso si è scagliato contro di lui, cosa direbbe? “Anche il suo modo di fare mi ha aiutato a mettermi in gioco ad Amici. Forse senza le sue frecciatine, mi sarei messo molto meno in discussione all’interno della scuola”. Raffaele trova uno stimolo anche in quello che all’apparenza risulta negativo.

Sull’esperienza ad Amici ha aggiunto con tanta gioia: “Partecipare al talent è sempre stato il mio sogno, lo seguivo dal divano da quando ero piccolo. Ho provato più volte a parteciparci, quest’anno ci sono riuscito. È un’esperienza che mi ha formato sia professionalmente sia personalmente. Mi sento cambiato sia come artista sia come persona. Amici mi ha lasciato tanto”.

Poi ha svelato: “Quando sono uscito, la classifica della finale me la immaginavo esattamente così. Sono davvero felice per la vittoria di Giulia, che oltre a essere una grande ballerina è anche una persona preziosa e rara”.

Raffaele, dopo Amici pensa al futuro

Dopo la soddisfazione ad Amici e i nuovi singoli già in radio, Raffaele pensa al suo futuro, che vuole sia fatto solo di tanta bella musica.

Con l’arrivo della bella stagione, il vaccino che sta contribuendo all’abbassamento dei contagi nel nostro Paese e la progressiva ripartenza del settore, spera che “le restrizioni Covid diminuiscano, così da poter organizzare qualche serata ed esibirmi”. Dopo Amici e le nuove canzoni, Raffaele ha obiettivi ben chiari: “Ora sogno Sanremo”.