Raffaele Renda e Martina Miliddi stanno insieme: le prime foto

Raffaele Renda e Martina Miliddi sono stati avvistati insieme per le vie di Cagliari.

Dopo l’avventura ad Amici di Maria De Filippi, Raffaele Renda e Martina Miliddi sono usciti allo scoperto confermando la loro liaison.

Raffaele Renda e Martina Miliddi: la storia d’amore

Raffaele Renda e Martina Miliddi stanno insieme e, nelle ultime ore, sono stati avvistati per le vie di Cagliari (dove Martina vive).

Nella scuola di Amici la ballerina aveva vissuto una breve liaison con Aka7Even, che si era conclusa pacificamente poco prima del suo addio al programma. A seguire Martina ha iniziato a frequentare Raffaele Renda, e lui stesso ha confermato la liaison: “Sì, ci sentiamo, stiamo imparando a conoscerci fuori dalle telecamere. È una situazione un po’ strana. Se son rose, fioriranno, non lo so”, aveva affermato.

Martina Miliddi: l’infatuazione per Raffaele

Martina Miliddi ha vissuto una breve liaison con Aka7Even mentre si trovava nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ma la relazione tra i due si è conclusa in un nulla di fatto in pocchissimo tempo. A tal proposito Raffaele Renda ha addirittura confessato che Martina si sarebbe infatuata di lui mentre stava con Aka7Even: “Martina c’è stata sempre, quando ero giù. Io tendo a chiudermi e isolarmi e veniva da me.

Una bella presenza. Se si è infatuata di me? Sì, è stato difficile. Mi trovavo in una situazione cui non sono abituato, sotto le telecamere, sotto tensione. Non è stato facile gestire quella situazione. Luca prima era un mio grande amico e lei anche. Mi sono trovato in mezzo a questa cosa che non sapevo gestire. Non so neanche io com’è andata a finire. Ne ho parlato con Aka perché mi sembrava giusto, ma forse dovevo parlarne prima con lei. È successo un casino“, ha confessato Renda.

Martina Miliddi: la crisi con Aka7Even

La rottura tra Martina Miliddi e Aka7Even nella scuola di Amici è avvenuta pacificamente e senza clamore. A tal proposito Anna Pettinelli ha confessato: “Aka7even e Martina negli ultimi tempi si erano già allontanati. È facile vivere in una casa e provare affetto verso un’altra persona. Ma a quell’età quante volte siamo innamorati di uno per poi innamorarci di un altro? Ad occhio Luca era più preso di quanto lo fosse Martina. Poi lei si è allontanata e Luca, invece di piangersi addosso, l’ha subito superata. È stato molto risoluto. Luca e Martina litigavano continuamente, nel daytime non si vedeva tutto. Sono ragazzi e vivono i loro sentimenti in questa maniera“.