Roma, 7 lug. (askanews) – In strada e affacciati ai balconi della sede Rai di via Teulada in Prati, una delle ‘case’ di Raffaella Carrà: così tecnici, maestranze, colleghi della tv pubblica hanno applaudito a lungo la show-woman scomparsa a Roma, in una delle tappe che il feretro ha descritto prima di spostarsi verso il Campidoglio dove la camera ardente sarà aperta anche l’8 luglio.