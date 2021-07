Raffaella Carrà e l’amore della gente: “Il premio più importante”

Milano, 5 lug. (askanews) – “Per me il premio più importante è che la gente mi voglia bene, anche se non mi vede in televisione; però io credo di avere un certo credito, una certa fiducia perché non ho mai tradito il pubblico non ho mai tradito nessuno”. È la dichiarazione d’amore per il suo pubblico rilasciata da Raffaella Carrà nel 2018, in occasione della presentazione del suo ritorno discografico, l’album “Ogni volta che è Natale”.

L’artista è scomparsa a 78 anni per malattia.