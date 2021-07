Raffaella Carrà, il fratello Renzo morì mentre lei era a Sanremo: “Una tragedia”

Renzo Pelloni, fratello di Raffaella Carrà, morì a soli 56 anni per un tumore al cervello mentre la showgirl si trovava all'Ariston

Raffaella Carrà, scomparsa nello sgomento generale il 5 luglio 2021 dopo aver combattuto contro una malattia pressoché a tutti ignota, aveva un fratello di nome Renzo, deceduto nel 2001 soli 56 anni a causa di un tumore al cervello. Per la showgirl bolognese salutare il suo unico fratello fu un dolore immenso, tanto più che si trovava a Sanremo in procinto di preparare il Festival.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Carrà (@raffaellacarrafans_official)

Raffaella Carrà e la malattia del fratello Renzo

La popolare showgirl raccontò di aver ricevuto una telefonata che le comunicava la tragedia relativa al fratello: “Mi appoggiai al muro, ma quel Sanremo lo portai avanti lo stesso”.

La Carrà si prese poi cura dei suoi due nipoti rimasti orfani di padre, Federica e Mattia. Essi trovarono nella popolarissima zia un vero e proprio punto di riferimento e lo stesso fu per lei, che in loro ritrovò i figli che non aveva mai avuto.

Raffaella Carrà: “Alla prima riunione per Sanremo 2001 ho saputo del tumore al cervello di mio fratello” https://t.co/0Hwr1xak01 pic.twitter.com/GHd4EE2aqQ — IncontriOnline Club (@IncontriClub) April 5, 2019

La notizia della morte del fratello Renzo Pelloni arrivò dunque per Raffaella Carrà in maniera del tutto inaspettata. Nonostante l’immensa destabilizzazione, la regina della televisione italiana decise comunque di portare avanti quel progetto, dissimulando il dolore con l’esuberanza che l’ha sempre contraddistinta. Oggi siamo tutti noi a piangere la comparsa della diva, che lascerà senza dubbio un vuoto difficilmente colmabile.