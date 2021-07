Raffaella Carrà, il rapporto speciale con Alessandro Greco: “Ha fatto ferro e fuoco per me”

Alessandro Greco ha confessato dettagli e retroscena della sua amicizia speciale con Raffaella Carrà.

Raffaella Carrà aveva un rapporto davvero speciale con il collega Alessandro Greco, che la considerava una sorta di “mamma della tv”. Il celebre conduttore ha svelato alcuni retroscena sul loro rapporto.

Raffaella Carrà: il rapporto con Alessandro Greco

Alessandro Greco è stato tra i pochi volti celebri della tv che hanno preso parte al funerale di Raffaella Carrà, così come voluto dalla conduttrice scomparsa il 5 luglio scorso per un cancro ai polmoni.

Greco ha confessato di aver incontrato per la prima volta Raffaella Carrà ai provini per il suo show, Furore, e di aver avuto grazie a lei l’opportunità di fare successo come conduttore. “Non riuscivo a guardarla in viso, rimasi in piedi impietrito: troppo forte l’emozione. Mi accolse sorridente e intenerita dalla mia agitazione e mi chiese: ‘Ma tu chi sei? Il provino è andato molto bene, da dove salti fuori?’”, ha raccontato il conduttore, che prima di approdare allo show avrebbe fatto una lunga e travagliata gavetta.

“A pochi giorni dalla prima puntata che andò in diretta il 16 maggio 1997. Nel corso di una riunione Raffaella le disse: “Ma sei proprio testone: non l’hai capito ancora che sarai tu a condurre il programma?”. ha dichiarato Greco, che ha ricordarò come sarebbe stato travolto dall’emozione: “Scoppiai a piangere. La abbracciai, è stato indimenticabile”, ha dichiarato. Da quel momento i due hanno mantenuto un ottimo rapporto e la conduttrice non ha mai smesso di consigliare quello che era da lei stessa considerato una sorta di “figlioccio”.

Raffaella Carrà: la confessione di Alessandro Greco

Alessandro Greco ha rivelato che la celebre conduttrice non avrebbe mai sopportato “i raccomandati” e che, forse per questo, lei e Sergio Japino (storico ex compagno della Carrà) avrebbero fatto qualsiasi cosa pur di aiutarlo a sfondare come conduttore (proprio perché lui era una persona comune e non era mai stato raccomandato da nessuno). “Lei e Sergio hanno fatto ferro e fuoco per me, rischiando con uno sconosciuto”, ha ammesso Alessandro Greco.

Raffaella Carrà: la scomparsa

Raffaella Carrà è scomparsa il 5 luglio dopo aver lottato per qualche tempo contro un cancro ai polmoni che non le ha lasciato scampo. In tanti si sono commossi per la fine della conduttrice e molti tra fan, amici e colleghi l’hanno omaggiata alla camera ardente pochi giorni prima del suo funerale.