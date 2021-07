Raffaella Carrà, il ricordo di Tiziano Ferro: “Fa male pensare all’ultima volta che abbiamo riso insieme”

Tiziano Ferro ha pubblicato un messaggio su Instagram per ricordare Raffaella Carrà, nel giorno della sua improvvisa e inattesa scomparsa.

Il cantante Tiziano Ferro ha postato sui suoi canali social un messaggio per onorare la memoria di Raffaella Carrà, deceduta inaspettatamente nel pomeriggio di lunedì 5 luglio.

Raffaella Carrà, il ricordo di Tiziano Ferro

L’improvvisa e tragica scomparsa di Raffaella Carrà ha profondamente devastato il mondo dello spettacolo italiano, sopraffatto dall’incredulità e dal dolore.

Tra i tanti personaggi che afferiscono al settore dell’intrattenimento e della musica, una particolare e commovente dedica in memoria di Raffaella Carrà è stata diffusa sui social da Tiziano Ferro, il cantante originario di Latina che risiede da svariati anni a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America, insieme al marito Victor.

Raffaella Carrà, la storia su Instagram di Tiziano Ferro

In seguito alla diffusione della notizia della morte di Raffaella Carrà, Tiziano Ferro ha deciso di pubblicare una storia sul suo account Instagram ufficiale per ricordare la diva con la quale condivideva un rapporto intimo e speciale.

La storia del cantante apparsa su Instagram è priva di qualsiasi foto e corredata esclusivamente da uno sfondo nero, che accompagna la voce dell’artista. Attraverso il suo post, infatti, Tiziano Ferro ha raccontato: “Mi sono svegliato stamattina e mi fa stare male pensare all’ultima volta che abbiamo riso come matti. Ho tante belle foto con te, miliardi di ricordi bellissimi ma non ne pubblicherò neanche uno. Perché nessuna di quelle foto sarà mai abbastanza per esprimere quello che provo, e il mondo intero con me.

Ciao Raffaella, con tutto l’amore possibile”.

Raffaella Carrà, il rapporto speciale con Tiziano Ferro

Nel 2007, per sottolineare l’intenso legame che lo legava a Raffaella Carrà, Tiziano Ferro aveva rilasciato il brano E Raffaella è mia.

Nel 2019, invece, durante la conduzione del programma in stile talk show A raccontare comincia tu, Raffaella Carrà aveva incontrato Maria De Filippi, ospite di una puntata del format. In questo contesto, le due donne avevano parlato del cantante di Latina e, allora, la conduttrice aveva ribadito: “Tiziano Ferro è fantastico, hai ragione te che potrebbe anche condurre.

Non ti dico lo spagnolo, come lo parla, meglio di me e di tutte e mi ha dedicato una canzone che si intitola E Raffaella è mia”.

Poco dopo la messa in onda della puntata, il cantante scelse di ringraziare Raffaella Carrà e Maria De Filippi per le parole che gli erano state dedicate, descrivendole come “due delle mie donne preferite: belle, colte, di classe, con una visione del mondo e dello spettacolo all’avanguardia… ed entrambe, sono mie!”.