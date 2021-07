Raffaella Carrà, le dichiarazioni dei politici sulla morte della diva italiana

I politici italiani hanno commentato la morte della diva italiana, Raffaella Carrà, deceduta dopo aver a lungo lottato contro una letale malattia.

L’improvvisa morte di Raffaella Carrà ha sconvolto non solo l’ambiente dello spettacolo italiano e i fan dell’artista ma anche il mondo della politica: tanti, infatti, gli esponenti del Governo che hanno manifestato il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di una delle più grandi icone della televisione nazionale.

Morte Raffaella Carrà, le dichiarazioni dei politici: il Premier Mario Draghi

In seguito alla diffusione della notizia del decesso di Raffaella Carrà, molti membri della politica italiana hanno deciso di ricordare l’artista, considerata come uno dei più importanti personaggi dello spettacolo in Italia.

La morte della showgirl, ad esempio, è stata commentata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi che ha espresso enorme tristezza per il drammatico accaduto e ha dichiarato: “Raffaella Carrà, con il suo talento e la sua professionalità, ha avuto un ruolo decisivo nel diffondere la cultura dello spettacolo in Italia.

La sua risata e la sua generosità hanno accompagnato generazioni di italiani e portato il nome dell’Italia nel mondo. Agli amici e ai nipoti vanno le più sentite condoglianze di tutto il governo”.

Morte Raffaella Carrà, le dichiarazioni dei politici: il Presidente della Repubblica

Alle parole del Premier Mario Draghi, si sono affiancate le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, molto addolorato dalle circostanze, ha spiegato: “Sono profondamente colpito dalla scomparsa di Raffaella Carrà, un’artista popolare, amata e apprezzata da diverse e numerose generazioni di telespettatori in Italia e all’estero.

Volto televisivo per eccellenza ha trasmesso – con la sua bravura e la sua simpatia – un messaggio di eleganza, gentilezza e ottimismo”.

Morte Raffaella Carrà, le dichiarazioni dei politici: il centrodestra

Raffaella Carrà è stata ricordata con affetto e dispiacere anche da alcuni membri del centrodestra, come il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e il leader della Lega Matteo Salvini.

A questo proposito, Silvio Berlusconi ha postato un post sul suo account Facebook ufficiale, ribadendo: “Raffaella Carrà è stata uno dei simboli della televisione italiana, forse il personaggio più amato. Con i suoi programmi ha saputo parlare a generazioni molto diverse, avendo la capacità di rimanere sempre al passo coi tempi e senza mai scadere in volgarità. Mancherà a milioni di telespettatori che l’hanno amata per il suo stile e a tutti quelli che – come me – hanno avuto l’opportunità di conoscerla e di lavorarci assieme. Io le ho voluto molto bene. Ciao Raffaella”.

Infine, il leghista Matteo Salvini ha augurato alla donna: “Buon viaggio Raffaella, il tuo splendido sorriso ci accompagnerà sempre!”.

Morte Raffaella Carrà, le dichiarazioni dei politici: Enrico Letta

Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, invece, ha pubblicato un post su Facebook dedicato a Raffaella Carrà, scrivendo: “L’Italia perde una delle sue icone più intelligenti, gradevoli ed eleganti. La scomparsa di Raffaella Carrà per quelli della mia generazione è davvero un pezzo di vita che se ne va. Profonda tristezza.”