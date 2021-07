Raffaella Carrà: le parole dei vicini di casa e di Maurizio Costanzo sulla sua malattia

Nel più grande sgomento per la morte di Raffaella Carrà, le dichiarazioni dei vicini di casa e di Maurizio Costanzo sulla sua malattia

Già fin dai primi istanti seguiti alla notizia della sua scomparsa, tutti siamo rimasti sgomenti nell’apprendere della sofferenza di Raffaella Carrà. Quasi nessuno, infatti, sapeva della sua malattia, anche se nell’ambiente televisivo qualcosa era trapelato.

Raffaella aveva tenuto nascosto di avere una malattia perché voleva apparire sempre felice e piena di energie per far stare bene gli altri mi si è spezzato il cuore in 4 — la latitante (@elispiesz) July 5, 2021

Maurizio Costanzo: “Non sapevo che era malata”

Intervistato ai microfoni di Rai Uno, Maurizio Costanzo ha ammesso di aver scoperto la morte della divina dal web. Molto amico di Raffaella Carrà, anche lui era tuttavia completamente all’oscuro della sua malattia. “Sono sconvolto e non me l’aspettavo. Per me è stata una notizia inaspettata. Purtroppo non sapevo nemmeno che era malata. Non sapevo assolutamente nulla e sono molto sorpreso”.

Così ha di fatto precisato il compagno di Maria De Filippi, sottolineando poi l’inevitabile quanto dolorosa perdita di un “pezzo di storia del varietà e della televisione”.

Anche i vicini di casa di Raffaella Carrà hanno ribadito di non sapere nulla delle condizioni di salute della showgirl di origine bolognese.

Malata da tempo, la regina dello spettacolo italiano si è spenta il 5 luglio 2021 in una clinica romana, mantenendo un pudore assoluto che ne ha caratterizzato ulteriormente l’unicità dal punto di vista personale.