In occasione del corteo di addio a Raffaella Carrà, Milly Carlucci ha rilasciato un'inedita confessione sulle condizioni dell'artista romagnola

L’Italia intera ha reso omaggio all’iconica Raffaella Carrà, scomparsa a 78 anni dopo una malattia tenuta nascosta fino all’ultimo momento. Lo scorso mercoledì 7 luglio, Rai 1 ha trasmesso le immagini del funerale della diva nostrana, al quale tantissimi Vip hanno preso parte per salutare l’insuperabile regina della tv.

Tra costoro c’era anche Milly Carlucci, che ha svelato un retroscena inedito sulla collega scomparsa.

Milly Carlucci parla della malattia della Carrà

La padrona di casa di Ballando con le Stelle ha rivelato di aver sentito Raffaella Carrà lo scorso gennaio, per ospitarla nella seconda edizione de Il Cantante Mascherato. La Carlucci non ha tuttavia ricevuto risposta dall’artista romagnola, spiegando di aver poi intavolato con lei un carteggio, interrottosi circa un mese prima che la cantante se ne andasse: “Potevamo intuire che qualcosa non andava, perché lei era proprio anti-diva, sempre puntualissima.

Sapeva sempre cosa portare in tv e al primo posto metteva l’allegria e la serenità”.

L’intero periodo della malattia è stato dunque vissuto dalla Carrà nel massimo riserbo, com’era nel suo stile. Lontano dalle telecamere, la showgirl conduceva infatti una vita molto riservata, non amando lasciar trapelare troppo delle sue questioni private. Dalle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, pare ad ogni modo che Raffaella sia stata colpita da un tumore al polmone, proprio come sua madre nel 1987.

Nel mentre è partita una petizione sostenuta dalla stessa Milly Carlucci per dedicare alla Carrà l’Auditorium del Foro Italico di Roma.