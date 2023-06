Raffaella Carrà serviva alla mensa dei poveri: "Lo faceva in completo anonimato"

Nel 2021 moriva Raffaella Carrà, strappata alla vita a causa di un tumore ai polmoni. A distanza di qualche anno, è venuto alla luce un aneddoto che nessuno si aspettava: la cantante e conduttrice serviva alla mensa dei poveri.

Se fosse stata ancora in vita, domenica 18 giugno 2023 Raffaella Carrà avrebbe compiuto 80 anni. Purtroppo, il 5 luglio 2021 un tumore ai polmoni l’ha portata via. Oggi, a distanza di qualche anno da quel momento, è venuto a galla un aneddoto che nessuno si aspettava. Il giornalista Luciano Regolo, penna di Famiglia Cristiana, ha svelato che la Raffa nazionale serviva alla mensa dei poveri.

Regolo ha raccontato:

“C’era un altro amore che Raffaella coltivava in silenzio: poveri e dimenticati, verso i quali non si limitava agli aiuti in denaro. Andava, nel più totale anonimato, a servire alle mense per gli indigenti, voleva conoscerne le storie, guardarli negli occhi, donare sorrisi e speranze. Nessuno, mentre era in vita, lo ha mai saputo”.