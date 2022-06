Esattamente un anno scompariva Raffaella Carrà. La showgirl poco prima di morire aveva ringraziato tutti per gli auguri ricevuti.

A quasi un anno dalla scomparsa di Raffaella Carrà, il mondo non ha ancora dimenticato l’incredibile icona e riferimento artistico e culturale che è stata per generazioni di persone. Oggi, 18 giugno, Raffaella Pelloni (questo il suo vero nome) avrebbe compiuto 79 anni.

Questo suo primo compleanno postumo i fan l’hanno voluto festeggiare facendo comunque gli auguri all’iconica diva, andando a ripescare il suo ultimo tweet.

Il cinguettio Raffaella Carrà lo pubblicò dopo aver ricevuto centinaia di messaggi di auguri e di affetto, probabilmente consapevole (alla luce del tumore) che non sarebbe rimasta sul nostro Pianeta ancora per molto. Ecco il tweet di Raffaella Carrà che tutti stanno riprendendo in queste ore:

Grazie a tutti! Mi avete sommersa di auguri, il vostro affetto mi commuove, vi abbraccio e vi auguro un’estate con ritorno alla normalità❤️🌞😘 — Raffaella Carrà (@raffaella) June 18, 2021

Raffaella Carrà a Superclassifica 1987: il racconto di fiabe e il fiocco arcobaleno

Che Raffaella Carrà fosse un’amatissima icona LGBT+ era noto a tutti, ma in pochi si rendono probabilmente conto di quanto fu capace di anticipare i tempi. Nel Superclassifica show del 1987 presentò il suo libro di favole pensato per i più piccini. Le storie non si rivolgevano a maschi e femmine, ma a tutti: “Sono otto favole, per tutti.

Non c’è un fiocco rosa o azzurro, preferisco un fiocco arcobaleno”.