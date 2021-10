Raffaella Fico contro Miriana Trevisan: la lite per Francesca Cipriani

Lite in corso tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan al GF Vip: le due se ne sono dette di tutti i colori.

Miriana Trevisan e Raffaella Fico sono ai ferri corti nella casa del GF Vip: l’ex fidanzata di Mario Balotelli ha nominato la collega, che a suo dire parlerebbe di lei alle spalle.

Raffaella Fico contro Miriana Trevisan

La tensione si può tagliare con il coltello nella casa del GF Vip, dove Miriana Trevisan e Raffaella Fico hanno finito per dirsene di tutti i colori.

In particolare Raffaella Fico ha attaccato la collega che l’avrebbe accusata di aver allontanato da lei Francesca Cipriani e Ainett Stephens. A seguire l’ex fidanzata di Balotelli avrebbe persino deciso di nominare la Trevisan per alcuni dei suoi comportamenti nei suoi confronti.

“Non te la porto via Ainett. Non si deve andare d’accordo con nessuno… Me lo puoi dire anche tranquillamente, ma non mi venire in camera a fare il sorriso.

Sei una persona falsa, non ci salutiamo più nemmeno”, ha tuonato Raffaella Fico, e ancora: “Sono fin troppo gentile visto le cose che fai, mi fai le imitazioni e dici che ti porto via una persona. È stupido quello che dici. Parli alle spalle anche di Davide, c’era la clip.”

Raffaella Fico: la replica di Miriana Trevisan

Miriana Trevisan a sua volta ha provato a replicare affermando: “Non è vero che non voglio un rapporto, è che non ci riesco.

Anche con Soleil faccio fatica a legare. Tu sarai perfetta e gentile con tutti, io non ci riesco.” Le due riusciranno a trovare il modo di andare d’accordo?

Raffaella Fico: la nomination

L’ex compagna di Balotelli non ha fatto segreto di aver nominato Miriana Trevisan e in tanti si chiedono se le cose tra le due peggioreranno ora che la tensione è alle stelle. “Voto Miriana perché ha delle uscite che mi fanno sorridere.

Non me lo aspettavo, ma vivremo lo stesso”, ha dichiarato Raffaella Fico, visibilmente infastidita nei confronti di Miriana Trevisan.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.