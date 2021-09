Raffaella Fico ha mentito? Il gossip sugli intrecci tra il fidanzato e Gianmaria Antinolfi

Comparando il provino di Raffaella Fico prima di entrare al Gf Vip emergerebbe una bugia: i rumors che coinvolgono anche Gianmaria Antinolfi

Secondo i più recenti rumors, Raffaella Fico potrebbe aver mentito ai casting del Grande Fratello Vip 6. La showgirl campana si era infatti dichiarata single, mentre poi ha candidamente affermato di essere felicemente fidanzata. A fare chiarezza sulla bugia dell’attuale gieffina ci ha pensato il settimanale “Chi”, che ha raccontato nel dettaglio i retroscena dell’accaduto.

Raffaella Fico ha allacciato intorno a luglio una relazione con Piero Neri, abbiente imprenditore nonché erede di un’impresa mercantile livornese. La loro liaison è stata tuttavia tenuta in gran segreto, non lasciando trasparire nessun possibile indizio né sui social né su altri mezzi mediatici.

Il retroscena su Raffaella Fico e Gianmaria Antinolfi

Il magazine “Chi” ha tuttavia rivelato che proprio l’attuale compagno della Fico e Gianmaria Antinolfi sono grandi amici.

Pertanto se Raffaella avesse continuato a dire che era single, con ogni probabilità proprio l’ex flirt di Belen Rodriguez l’avrebbe sbugiardata. Da qui la scelta di metterci una pezza, mettendo in chiaro di avere il cuore occupato.

Ovviamente al momento dei casting l’ex compagna di Mario Balotelli non poteva sapere che nella Casa sarebbe entrato anche Gianmaria. Per questo motivo, probabilmente, all’epoca decise di non svelare la sua reale situazione sentimentale.

La love story con con Piero pare ad ogni modo seria, tanto che la 33enne campana potrebbe essere intenzionata a giurare amore eterno al compagno, comprensibilmente pazzo di lei.