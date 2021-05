Raffaella Fico “leonessa” in lingerie le foto bollenti su Instagram, i fan: “Sei stupenda”

Raffaella Fico ha conquistato i fan dei social con alcune foto bollenti in biancheria intima.

Raffaella Fico ha posato in lingerie accanto ad un leone: i suoi scatti sensuali hanno fatto il giro dei social e lei ha conquistato i fan grazie alla sua straordinaria bellezza.

Raffaella Fico in lingerie: le foto bollenti

Raffaella Fico è tornata a mostrare il suo fisico da urlo attraverso i social: stavolta la showgirl ha posato accanto ad un leone indossando un completino di lingerie a dir poco bollente e sui social ha fatto il pieno di like.

“Scorrete per vedere la sorte del leone”, ha scritto maliziosa Raffaella Fico nella didascalia alle sue immagini provocanti in lingerie. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria bellezza e per le sue curve vertiginose. Tra questi anche Sandra Milo, che ha scritto: “Bella, bella, bella! Anzi bellissima”.

Come sempre oltre ai complimenti non sono mancate anche le polemiche: qualcuno tra i follower di Raffaella Fico l’ha infatti accusata di aver esagerato con la chirurgia plastica perdendo parte della sua naturale bellezza.

La showgirl ha preferito non replicare a simili commenti.

Raffaella Fico: la vita privata

Oggi a quanto pare Raffaella Fico sarebbe di nuovo single dopo la fine della sua storia con GIulio Fratini (che nel frattempo è uscito allo scoperto col suo nuovo amore, Roberta Morise).

La showgirl in passato è stata a lungo legata ad Alessandro Moggi, ma la liaison si è conclusa in un nulla di fatto ad un passo dalle nozze. Come sempre Raffaella Fico è estremamente concentrata su sua figlia Pia (nata dalla sua relazione con Mario Balotelli) e sulla sua carriera, e quindi non ha commentato le notizie in circolazione sulla sua vita privata. Da sempre la showgirl preferisce mantenere il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale e non ha confessato se ci sia già qualcuno di speciale nel suo cuore.

Raffaella Fico: i rapporti con Balotelli

Nonostante la loro relazione sia finita circa 8 anni fa, Raffaella Fico e Mario Balotelli hanno mantenuto un buon rapporto per il bene della loro bambina. Sui social il calciatore non perde occasione per fare i complimenti a Raffaella Fico per la sua bellezza, e in passato alcuni dei suoi complimenti all’ex avevano dato vita a un gossip riguardante un presunto ritorno di fiamma tra i due.