Raffaella Mennoia, il legame con Maria De Filippi: "Lei è il filo conduttore della mia vita"

Raffaella Mennoia ha svelato i retroscena sul suo speciale legame con Maria De Filippi, a cui non ha mai smesso di stare accanto durante i funerali di suo marito, Maurizio Costanzo.

Raffaella Mennoia: il legame con Maria De Filippi

Raffaella Mennoia è considerata il braccio destro di Maria De Filippi e oltre ad avere un brillante legame professionale con la conduttrice non ha fatto segreto di avere con lei uno splendido rapporto anche nel privato. L’autrice è infatti rimasta accanto alla conduttrice in ogni istante durante i funerali di suo marito, Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio scorso. A tal proposito la stessa Mennoia ha specificato:

“Oltre a me c’erano tante persone del nostro gruppo, ci siamo stretti tutti intorno a lei. Ci siamo messi a servizio di quello che stava succedendo, non come persone che lavorano lì ma come persone che provano un affetto. Se vuoi bene a una persona le stai vicino”, e ancora: “Con Maria c’è un legame di amicizia da tanti anni, è la persona che, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. È una persona molto esigente ma che rispetta il lavoro degli altri. Da noi, in Fascino, c’è meritocrazia. Fai strada se lavori e ti impegni”. Maria De Filippi, da sempre molto riservata, non ha mai parlato apertamente del suo legame con Raffaella Mennoia ma ha ringraziato pubblicamente tutti coloro che le sono stati accanto durante i giorni difficili legati alla scomparsa di suo marito.